Dünya

İsrail'de Türkiye korkusu: Türk ordusunun cevabını kestiremeyiz

Gazze'nin yeniden inşasında Türkiye'nin bulunma ihtimali İsrail'de alarm zillerini çaldırmaya devam ediyor. Son olarak İsrail basını, 'Türk askeri gücü Gazze'de konuşlandırılırsa bölgede Tel Aviv ordusu ile tehlikeli bir sürtüşme yaşanabilir. Ateş edilmesi durumunda Türk ordusunun cevabını kestiremeyiz.' diye yazdı.

HABER MERKEZİ9 Ocak 2026 Cuma 08:18
İsrail'de Türkiye korkusu: Türk ordusunun cevabını kestiremeyiz
Gazze'nin yeniden inşasında Türkiye'nin bulunma ihtimali İsrail basınında manşetlere taşındı.

Mako, "Türkiye, Gazze'ye konuşlandırılacak güçleri eğitiyor" başlıklı haberinde "İsrail'in itirazına rağmen Ankara hazırlıklarını sürdürüyor" diye yazdı.

Haberde, Gazze'ye Türklerin konuşlandırılması için iki senaryo var: Biri muharip güç olmaları, diğeri ise lojistik destek açısından Gazze'nin yönetiminde olmaları.

"TEHLİKELİ BİR SÜRTÜŞME YAŞANABİLİR"

İsrail'in her iki seçeneğe de karşı çıktı vurgulanarak "Tüm senaryolara ve tekliflere karşı çıkıyoruz. Türk askeri gücü Gazze'de konuşlandırılırsa bölgede Tel Aviv ordusu ile tehlikeli bir sürtüşme yaşanabilir." ifadeleri yer aldı.

Haberde ayrıca "Ateş edilmesi durumunda Türk ordusunun cevabını kestiremeyiz. Çatışma, krize dönüşebilir" yorumu yapıldı.

"İSRAİL'İN EN ZAYIF NOKTASI"

Türkiye'ye karşı istihbarat sorununun İsrail'in "en zayıf noktası" olduğu belirtilirken "Türklerle Gazze'de birlikte çalışması durumunda kesinlikle istihbarat bilgileri paylaşılmamalıdır. Bu körü körüne hareket etmek olur ve hatalar zincirini tetikler" değerlendirmesinde bulunuldu.

