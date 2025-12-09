İSTANBUL 11°C / 7°C
  İsrail'de "Türkiye" yankısı büyüyor: Korkudan ABD'li Büyükelçiyi hedefe aldılar
Dünya

İsrail'de “Türkiye” yankısı büyüyor: Korkudan ABD'li Büyükelçiyi hedefe aldılar

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın Türkiye'ye yönelik tutumu işgalci İsrail'in korkularını perçinledi. İsrailli yetkililer, Barrack'ı Türkiye'nin ve Suriye'deki dengelerin lehine hareket ettiğini belirterek hedef aldı.

9 Aralık 2025 Salı 22:09
İsrail'de “Türkiye” yankısı büyüyor: Korkudan ABD'li Büyükelçiyi hedefe aldılar
İsrail'in Walla platformunun İsrailli üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Tel Aviv yönetiminin Barrack'ın açıklamalarından son derece rahatsız olduğu belirtildi.

Habere göre üst düzey İsrailli yetkili, "Barrack, Türk Büyükelçisi gibi davranıyor ve Orta Doğu'da olup bitenleri olumsuz yönde etkiliyor." ifadesini kullandı.

Barrack'ın İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından "İsrail'e düşmanca davranan bir unsur" olarak algılandığını kaydeden İsrailli yetkili, "Suriye'deki Türk çıkarlarından aşırı derecede etkileniyor ve Suriye'nin çıkarlarına hizmet eden bir büyükelçi gibi davranıyor." dedi.

Haberde, Barrack'ın geçtiğimiz günlerde Katar'ın başkenti Doha'da kullandığı "İsrail kendisinin bir demokrasi olduğunu iddia edebilir ama bu bölgede gerçekte en iyi işleyen şey hayırsever bir monarşidir." ifadeleri hatırlatıldı.

İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın çevresindeki İsrail yanlısı kadrolara yatırım yaptığı, bunlar arasında Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Mike Walz'ın geldiği belirtildi.

İsrail'in kirli planı ifşa oldu! Yunanistan'dan itiraf gibi açıklama: Türkiye'ye karşı mümkün değil

İsrail'de Türkiye korkusu tırmanıyor

Asıl korkularını itiraf ettiler

