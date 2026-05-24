Dünya

İsrail'de uçak kazası: Ölüler var

İsrail'in kuzeyindeki Afula bölgesinde bir hafif uçağın açık alana düşmesi sonucu 2 kişi öldü.

AA24 Mayıs 2026 Pazar 15:38
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, uçağın Afula bölgesindeki Tel Adashim yerleşiminde düştüğünü kaydetti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı görevlilerinin olay yerine intikal ederek 2 yaralıya ulaştığı bildirilen haberde, hastaneye nakledilen yaralıların öldüğü bildirildi.

Hastane yetkilileri, şahısların hastaneye geldiklerinde yaşam belirtisi göstermediğini ve hayata döndürme çalışmalarının başarısız olduğunu belirtti.

Kazanın nedeninin henüz bilinmediği ve tespit edilmesi için incelemenin devam ettiği aktarıldı.

