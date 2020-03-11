İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 100'e yaklaştı

AA 11 Mart 2020 Çarşamba 23:08 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 23:08

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, isimleri paylaşılmayan 20 İsrailli'de daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Bu vakalarla birlikte İsrail'de Kovid-19 görülen kişi sayısı 97'ye çıktı.

100 kişiden fazla katılımcının olduğu etkinlikler yasak



Öte yandan Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında İsrail hükümeti bir dizi ek önlem açıkladı.

Okullarda eğitime devam edilmesi kararlaştırılırken, 100 kişiyi aşan tüm toplantı ve etkinlikler yasaklandı.

Ayrıca kapalı alanlarda toplantı veya etkinlik yapılmaması tavsiyesinde bulunuldu.

Tel Aviv yönetimi, Kovid-19 nedeniyle ülkeye gelen İsraillilerin ve yabancıların 14 gün boyunca karantinada kalmalarını kararlaştırmıştı.



İsrail'e gelen yabancılar, karantina altında kalacakları bir adres gösteremezler ise ülkeye alınmayacak. Söz konusu uygulama, yarın itibarıyla yürürlüğe girecek.

