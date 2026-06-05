Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine giren yeni sistemlere ilişkin geçtiğimiz gülerde açıklamalarda bulundu. Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda, ilk kez olmak üzere İHA-230 mühimmatı muayene ve kabul faaliyeti tamamlanarak envantere alınmıştır" dedi.

ORTA DOĞU İÇİN ÖZEL ANLAMLAR TAŞIYOR

ROKETSAN tarafından geliştirilen İHA-230'un, taarruzi insansız hava araçlarından kullanılmak üzere tasarlanmış havadan karaya süpersonik balistik füze olarak öne çıktığını bildiren İsrail merkezli Maariv gazetesi, füzenin bölge ülkeleri için özel anlamlar taşıdığını duyurdu.

Haberde, yeni füzenin ROKETSAN tarafından geliştirildiği ve saldırı dronlarında kullanılmak üzere tasarlandığının altı çizildi. İHA-230'un, 150 kilometreden fazla mesafedeki hedefleri vurabildiği ifade edilen haberde, yeni sistemin, hava savunma radarları, iletişim ağları, komuta ve kontrol merkezleri, hafif zırhlı araçlar ve kritik altyapı tesisleri de dahil olmak üzere çok çeşitli nitelikli hedefleri imha etmek üzere tasarlandığı dile getirildi.

"MUAZZAM BİR HIZLA İLERLİYOR"

Füzenin ayrıca, "ateşle ve unut" yöntemiyle çalıştığı ve uydu destekli ataletsel navigasyon sistemi kullanarak elektronik savaş ve karıştırma ile dolu zorlu ortamlarda bile yüksek doğruluk seviyesine ulaşabileceği vurgulandı. Füzenin bırakıldıktan sonra önce kısa bir serbest düşüş gerçekleştirdiği ve katı yakıtlı motorunu ateşleyerek muazzam bir hızla hedefe doğru ilerlediğinin altı çizildi.

İHA-230 füzesinin toplam ağırlığının 225 kilogram olduğu, görevin niteliğine bağlı olarak farklı savaş başlıklarının da takılabilmesi imkanına sahip olduğu dile getirildi. Füzenin, AKINCI, AKSUNGUR ve KIZILELMA gibi bilinen gelişmiş platformlara entegre edileceği aktarıldı.

Bu füzenin donatılmasının, Türk ordusunun düşman hatlarının derinliklerinde hassas vuruş kabiliyetine önemli ölçüde katkıda bulunacağı, ayrıca Türk ordusu için teknolojik bir sıçrama teşkil ettiği ifade edildi.

MENZİLİ GÖZLERİNİ KORKUTTU

100 kilometreden fazla uzaklıktaki bir hedefe yönelik yapılan testlerde başarı sağlandığı, bunu takip eden denemelerde menzilin 200 kilometreye kadar ulaşabildiği vurgulandı. Şimdi ise tehdidin daha büyüdüğünün yolda olduğu, çünkü ROKETSAN'ın etkileyici bir şekilde 500 kilometrelik menzile sahip olması beklenen yeni nesil hava tabanlı balistik füzeyi geliştirmek için çalışmalara başladığı ifade edildi.

İHA-230 NEDİR?

Gece ve gündüz operasyon yapabilecek İHA-230, sabit kara, deniz hedeflerine, hava savunma radar ve haberleşme sistemlerine, hafif zırhlı kara veya deniz araçlarına, komuta merkezi gibi kritik tesislere, personele ve fırsat hedeflerine karşı etkin bir güç oluşturmaktadır.

İHA-230 sahip olduğu karıştırıcı sistemlere karşı önlemi bulunan GNSS destekli ataletsel güdüm yeteneği ile hedefe hassas şekilde yönlenmektedir. Sistem at-unut özelliği ile çalışmaktadır. Düşman mevzilerinin derinlerine girmeksizin, kritik görevlerde kullanıcıya kullanım imkanı sunmaktadır.