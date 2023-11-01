İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2023 Çarşamba / 18 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,3211
  • EURO
    29,9605
  • ALTIN
    1803.01
  • BIST100
    7514.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'deki büyükelçilerini geri çağırdılar
Dünya

İsrail'deki büyükelçilerini geri çağırdılar

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ve Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, İsrail'deki büyükelçilerini istişarelerde bulunmak üzere geri çağırdı.

AA1 Kasım 2023 Çarşamba 07:34 - Güncelleme:
İsrail'deki büyükelçilerini geri çağırdılar
ABONE OL

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ve Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları nedeniyle Tel Aviv Büyükelçilerini istişarelerde bulunmak amacıyla geri çağırdı.

Gustavo Petro, X sosyal medya hesabından, İsrail'in Filistin halkına yönelik katliamlarına ilişkin şu ifadeleri paylaştı:

"İstişare için İsrail'deki büyükelçimizi çağırmaya karar verdim. İsrail, Filistin halkına yönelik katliamlarını durdurmazsa biz orada olamayız."

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric de açıklamasında, İsrail'in Gazze Şeridi'nde uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ettiğini belirterek, Şili'nin Tel Aviv Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak üzere ülkeye geri çağırdığını bildirdi.

Boric, "Şili, bu askeri operasyonları şiddetle kınıyor ve endişeyle takip ediyor." ifadesini kullandı.

Şili Devlet Başkanı, 19 Ekim'deki açıklamasında da "Hamas'ın gerçekleştirdiği kabul edilemez saldırılar karşısında İsrail'in Gazze'de yürüttüğü barbarlığı hiçbir şeyin haklı çıkarmayacağını söylemek istiyorum." demişti.

- BOLİVYA DA İSRAİL İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ KESMİŞTİ

Bolivya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Maria Nela Prada ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Freddy Mamani, düzenledikleri ortak basın toplantısında, İsrail ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldıklarını bildirmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.