Gazze'nin elektrik, su ve gazını kesip yoğun bombardımana tabi tutan İsrail'in hedefi, 2,5 milyon Filistinliyi, "ölmek ya da göç etmek" arasında tercihe zorlamak. Gazze'yi terk etmek durumunda kalacak Filistinlilerin tek kaçış rotası ise Refah Kapısı'ndan geçerek gidebilecekleri Mısır sınırları içerisindeki Sina Çölü.

İşgalci İsrail ordusunun Gazze'de hedef gözetmeksizin yaptığı katliamlar sürerken, Gazzelilerin yaşadıkları yerleri terk etmekle ölmek arasında bırakılması 1948'deki sürgün senaryosunu akıllara getiriyor. Siyonist hükümetin Gazze'den Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın hala açıkken Filistinlileri Gazze'yi terk etmeye çağırması, 2 milyon Filistinlinin tarihi yurtlarından sökülüp atılarak büyük kısmı çölden oluşan Sina Yarımadası'na sürülmesi hazırlığı olarak nitelendirildi. Gazze'nin 30 kilometre güneyinde bulunan Refah şehrinde yaşayan Raed Keshta ile hem Kudüs'te hem de Gazze ve diğer yerleşimlerde yaşananları aktaran Musa Hicazi, işgalci gücün saldırılarını 1948'de bölge halkının bölgeden zorla çıkartılmasına (Nekbe-Büyük Felaket) benzeterek son durumu Yeni Şafak'la paylaştı.

GAZZE'Yİ BOŞALTACAK

Çok sayıda Filistinli de işgalci gücün niyetini anlamış durumda. Hicazi de Mısır ihtimaline dikkat çekerek, "Kudüs'ün çevresindeki bütün köylerde sabahtan geceye kadar çatışmalar oldu. Batı Şeria'da da aynı. Ama Gazze'de durum farklı. Gazze'de yaşayanlara 'Mısır'a gitmek isteyenlere yol açık. Çünkü bütün Gazze'yi bombalayacağız' dediler. 1948 yılında nasıl yaptılar? Filistin'in kuzeyindeki şehirleri yıkıp milleti kovdular. Aynı şekilde, Gazzelileri Mısır'a götürmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN'DE SEYAHATE İZİN YOK

Filistinlilerin iller arasına geçişine İsrail'in izin vermediğine dikkat çeken Kestha, "Gazze'de yaşayan insanların (Filistin'de) farklı şehirlere gitmesine izin verilmiyor. Oradaki insanlar en fazla 1 km öteye gidebiliyor" dedi. Hicazi de, İsrail'in ilk olarak şehirlerarası yolları kapattığını belirterek, "Bina yol, altyapı her şey İsrail'in hedefi. ABD'nin de gönderdiği destek bizim süreci daha da kötüleştirecek gibi gözüküyor. Bankalar, nüfus dairesi ve camiler şu anda İsrail'in ana hedefi. Bölgede ne su ne elektriğe ulaşabiliyoruz" dedi. Ayrıca sosyal medyaya yansıyan görüntülerde başta Er-Rimal Mahallesi olmak üzere bazı mahallelerin moloz yığını haline geldiği görüldü.

ÇOK KATLI BİNALARI VURDU

Keshta, Gazze'de de yıldırma politikası çerçevesinde işgalci gücün sivil binalar dahil her yeri vurduğuna dikkat çekti. Keshta, "İlk hedeflerinde çok katlı binalar yer alıyor. Bugüne kadar doğru düzgün bir askeri hedef vurmadılar. Hep sivilleri vuruyorlar. Bölgedeki insanlar evinden çıkmıyor. Uçaklar şehrin üzerinde eksik olmuyor. Gazze'de gece de bombardıman durmuyor. Şu anda saldırılar Refah'a kadar sıçramış durumda. Geçtiğimiz gün Refah'ta iki kişi şehit oldu" şeklinde konuştu.

YARDIMLARI DA VURACAK

İşgalci gücün Mısır'dan Gazze'ye gönderilecek yardımları da vuracağı yönünde Mısır'ı bilgilendirdiği bildirildi. Böylece kendi sınırları içinde Gazze'yi bir açık hava hapishanesine çeviren Siyonist hükümet, bölgenin tek nefes borusunu da tıkayarak 2,5 milyon insanı çaresiz bırakmayı planlıyor. Bu plan çerçevesinde işgalci gücün Refah Sınır Kapısı'nın yakınındaki bölgeleri hedef almasının ardından Mısır, sınır kapısını geçişe kapattı. Refah'ta Gazze'ye tedarik için bekleyen yakıt ve diğer ihtiyaç malzemelerini taşıyan kamyonlar ise bunun üzerine oradan ayrıldı.

SÜRGÜN PLANINA İTİRAZ

Mısır basınında yer alan haberlere göre, ülkenin işgalci İsrail tarafından planlandığı iddia edilen Filistinlilerin Gazze'den sürülmesi planına karşı çıktığı belirtildi. Ahram Online'ın haberine göre Filistinlilerin, İsrail tarafından bombalar altında can vermek ya da topraklarını terk etmek arasında seçime zorlandığını bildiren Mısırlı diplomatik kaynaklar, "Bazı güçler tarihsel ve politik olarak yozlaşmış planlarını meşrulaştırmak için işgal planına yol yapıyor" ifadelerini kullandı. Böyle bir plana hem Filistinlilerin hem Mısır'ın karşı olduğu, Kahire hükümetinin bununla mücadele edeceği vurgulandı.

GAZZE'DE CANLI-CANSIZ HER ŞEY HEDEF

İsrail'in yıllardır ablukada tuttuğu Gazze'ye yönelik başlattığı topyekün imha canlı cansız, sivil asker ayrımı yapmadan sürüyor. Yaşanan durumu değerlendiren ve İsrail tarafından harap edilen Er-Rimal Mahallesi'nde oturan Gazze Sağlık Bakanlığı yetkilisi Enver Atuallah, "Hastanelerde durum önceki saldırılardan daha vahim" sözleriyle özetlerken, ilaç ve sarf malzemesi sıkıntısına dikkat çekti. Atuallah, sağlık hizmetinde önceliğin sadece acil ameliyatlar ile doğum yapacak kadınlara verildiğini aktarırken bölgede bazı ameliyatların narkozsuz gerçekleştirildiği bildirildi. Atuallah İsrail'in bölgeye dönük su ve elektriği bir koz olarak kullandığını, 2-3 gün içinde bu konuda adım atılmazsa insani dramın daha da büyüyeceğini vurguladı. İşgalci gücün enerji noktalarını vurması nedeniyle birçok noktanın elektrik ve enerji ihtiyacının arttığını söyleyen Atuallah, "Enerji sıkıntısı en fazla hastaneleri etkiler. Ve şu anda birçok noktanın enerji konusunda sıkıntıları var. Hastanedeki cihazların çalışması için bu sorunun çözülmesi lazım" diye konuştu.