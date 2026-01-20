İSTANBUL 7°C / 1°C
Dünya

İsrail'den AB'ye çağrı: İran Devrim Muhafızları terör örgütü ilan edilsin

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Avrupa Birliğini (AB) İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu 'terör örgütü' olarak tanımaya çağırdı.

AA20 Ocak 2026 Salı 17:19 - Güncelleme:
İsrail'den AB'ye çağrı: İran Devrim Muhafızları terör örgütü ilan edilsin
Saar, resmi ziyarette bulunduğu Çekya'nın başkenti Prag'da mevkidaşı Petr Macinka ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Saar, Çekya'nın özellikle 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'in en yakın müttefiklerinden biri olduğunu söyledi.

İran rejiminin, Avrupa için de ciddi bir tehdit olacağını iddia eden Saar, "Avrupa Birliği'ne çağrıda bulunuyorum, bu anın gereğini yerine getirin. İran halkının çağrısına cevap verin. Devrim Muhafızları'nı 'terör örgütü' olarak tanımlayın." ifadelerini kullandı.

Saar, Çekya ile güvenlik ve sağlık alanındaki ilişkileri geliştirmek istediklerini de vurgulayarak, mevkidaşı Macinka'yı ülkesine davet ettiğini belirtti.

Çek Bakan Macinka da İsrail ile uzun süredir devam eden yakın ilişkilerin yeni hükümetle de devam edeceğini vurguladı.

Macinka, göreve başladıktan sonra telefonla görüştüğü ilk dışişleri bakanının Saar olduğunu anımsattı.

  • İran Devrim Muhafızları
  • AB terör örgütü
  • İsrail Dışişleri Bakanı

