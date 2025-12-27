Somali Ulusal Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ahmed Jama ile Plasma Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ali Ahmed Abtidon, İsrail'in Somaliland kararıyla ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Jama, İsrail'in tanıma kararının Somali hükümetini uluslararası alanda yeni bir diplomatik seferberliğe yöneltebileceğini belirterek, Afrika Birliği, Körfez İşbirliği Konseyi, Türkiye, Çin, Suudi Arabistan ve Mısır'ın tanımaya karşı sergilediği tutumun bu diplomatik hattı güçlendirdiğini ifade etti.

Bu adımın Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı'nda güvenlik kırılganlığını artırabileceğini vurgulayan Jama, dünya ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği bu deniz yollarının yeni güvenlik risklerine açık hale gelebileceğini kaydetti.

Jama ayrıca, Yemen merkezli Husiler tarafından Berbera Limanı ve çevresine yönelik olası saldırı riskinin artabileceğinin, bunun bölgesel deniz ticareti ve enerji güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturacağının altını çizdi.

Bölgede karşıt bloklaşmaların ortaya çıkabileceğine dikkati çeken Jama, bu durumun Sudan'daki iç çatışmaları, Yemen krizini ve Suudi Arabistan'ın batı sınır güvenliğini daha karmaşık hale getirebileceğine işaret etti.

CİDDİ GÜVENLİK VE SİYASİ RİSKLER BARINDIRIYOR

Uluslararası ilişkiler ve diplomatik çalışmalar alanında uzman öğretim görevlisi Ali Ahmed Abtidon ise İsrail'in Somaliland'i tanımasının Afrika Boynuzu, Kızıldeniz bölgesi ve Körfez ülkeleri açısından ciddi güvenlik ve siyasi riskler barındırdığını belirtti.

Abtidon, böyle bir adımın bölgesel istikrarı zedeleyeceğini, siyasi ve güvenlik gerilimlerini artıracağını ve devletlerin egemenliği ile toprak bütünlüğünü koruyan uluslararası hukukun temel ilkelerini aşındıracağını söyledi.

Somali Federal Cumhuriyeti Geçici Anayasası'na göre Somaliland'in Somali devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu hatırlatan Abtidon, Somaliland'in bağımsız bir yapı olarak tanınmasına yönelik her türlü girişimin Somali'nin anayasal düzeninin doğrudan ihlali anlamına geldiğini vurguladı.

Abtidon, Afrika Birliği Şartı'nın da üye devletlere egemenlik, toprak bütünlüğü ve sömürge döneminden miras kalan sınırların korunmasına saygı yükümlülüğü getirdiğine değinerek, Somaliland'in tanındığına işaret eden herhangi bir açıklama veya eylemin uluslararası hukukla bağdaşmadığını kaydetti.

İSRAİL'İN TEPKİ TOPLAYAN KARARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu. Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.