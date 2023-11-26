İSTANBUL 7°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2023 Pazar / 14 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8851
  • EURO
    31,6314
  • ALTIN
    1858.22
  • BIST100
    7959.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'den alçak açıklama! İnsani aranın ardından devam edecekler
Dünya

İsrail'den alçak açıklama! İnsani aranın ardından devam edecekler

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, çatışmalara verilen insani ararın ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara devam edeceklerini belirtti.

AA26 Kasım 2023 Pazar 18:21 - Güncelleme:
İsrail'den alçak açıklama! İnsani aranın ardından devam edecekler
ABONE OL

Halevi, yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Esir takası kapsamında çatışmalara verilen insani ara sonrası Gazze'ye yönelik saldırılara devam edecekleri mesajını tekrarlayan Halevi, "Çerçeve tamamlandığında rehinelerin serbest bırakılmasına devam edilmesi ve Hamas'ın tamamen tasfiyesi için operasyonlarımıza kararlılıkla döneceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılara esir takası mutabakatı kapsamında 24 Kasım Cuma günü 4 günlük ara verilmişti.

Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarında 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürülmüştü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.