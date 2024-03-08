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Dünya

İsrail'den alçakça infaz! Baba ile oğlun cesetleri bulundu

7 Ekim'den bu yana Gazze'de 30 bini aşkın masum Filistinli sivili katleden İsrail'in, bu sefer de korkunç bir infaz gerçekleştirdi. Han Yunus'ta İsrail güçlerince infaz edilen bir baba ile oğulun çürümüş cesetleri bulundu.

AA8 Mart 2024 Cuma 00:06 - Güncelleme:
İsrail'den alçakça infaz! Baba ile oğlun cesetleri bulundu
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Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde İsrail güçlerinin çekildiği bölgede İsrailliler tarafından infaz edilen bir baba ile oğulun çürümüş haldeki cesetleri bulundu.

AA kameramanı, Han Yunus kentinde İsrail güçlerinin çekildiği bölgede yer alan bir ilkokulun yakınında günler sonra bulunan çürümüş haldeki biri çocuk iki cesedi görüntüledi.

Bölgede saldırılar nedeniyle tahrip olmuş yapıların arasında AA kameramanına konuşan bir Gazzeli, baba ile oğlunun günler önce İsrail güçleri tarafından infaz edildiğini ve infazdan önce askerler tarafından giysilerinin değiştirildiğini anlattı.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde savunmasız sivilleri infaz ettiğine dair görüntüler ve haberler sosyal medyada sıklıkla yer buluyor.

  • Filistinli Siviller
  • İsrail İnfazı
  • Han Yunus Cesetleri

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