İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2025 Perşembe / 29 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4422
  • EURO
    38,0387
  • ALTIN
    3372.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'den ateşkesi uzatma hamlesi! Daha fazla esir serbest kalabilir
Dünya

İsrail'den ateşkesi uzatma hamlesi! Daha fazla esir serbest kalabilir

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, daha fazla esirin serbest bırakılması karşılığında Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının ilk aşamasını uzatmaya hazır olduklarını duyurdu.

AA27 Şubat 2025 Perşembe 21:38 - Güncelleme:
İsrail'den ateşkesi uzatma hamlesi! Daha fazla esir serbest kalabilir
ABONE OL

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Saar, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile Batı Kudüs'te basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında Gazze'deki ateşkes anlaşmasına işaret eden Saar, daha fazla İsrailli esirin serbest bırakılması karşılığında anlaşmanın ilk aşaması için zaman çerçevesini uzatmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Saar, bu konunun bugün Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidecek olan İsrailli müzakere heyetinin dönüşünden sonra ayrıntılı görüşülmesinin daha iyi olacağını söyledi.

KAHİRE'DE KONU ELE ALINACAK

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, İsrailli müzakere heyetinin Kahire'de, daha fazla esir askerin serbest bırakılması karşılığında anlaşmanın birinci aşamasının uzatılması için ortak zemin bulma olasılığını görüşeceğini ifade etti.

İsrail devlet televizyonu KAN ise ismi açıklanmayan bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, bugün Kahire'ye hareket edecek müzakere heyetinin temel hedefinin "1 Mart Cumartesi günü canlı rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak" olduğunu belirtti.

İsrail'in serbest bıraktığı esirler Gazze'ye ulaştı

İsrail'in Lübnan'a saldırıları devam ediyor! SİHA saldırısında 2 kişi öldü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.