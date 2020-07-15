İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2020 Çarşamba / 24 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,855
  • EURO
    7,8205
  • ALTIN
    399.507
  • BIST100
    117741
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'den basın özgürlüğüne darbe: AA muhabirini 3 saat alıkoydu
Dünya

İsrail'den basın özgürlüğüne darbe: AA muhabirini 3 saat alıkoydu

İsrail güçleri AA muhabirini elleri kelepçeli, gözleri bağlı şekilde 3 saat alıkoydu

AA15 Temmuz 2020 Çarşamba 19:47 - Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 19:47
ABONE OL

 İsrail güçleri, Anadolu Ajansının Filistinli muhabiri Kays Ebu Semra’yı işgal altındaki Batı Şeria’da 3 saat boyunca elleri kelepçeli ve gözleri bağlı bir şekilde alıkoydu.

Batı Şeria’nın Ramallah kenti yakınlarındaki Bel’in beldesinde habere giden Kays Ebu Semra, Halamish (Neve Tzuf) Yahudi yerleşim birimi çevresindeki askeri kontrol noktasında İsrail askerlerince durduruldu.

Kimlik kontrolü yapan askerler, hakkında soruşturma emri olduğunu belirterek alıkoydukları Ebu Semra’nın aracı, bilgisayarı ve telefonunda arama yaptı.

Elleri kelepçelenen ve gözleri kapatılan Ebu Semra, İsrail askerlerinin telefonla bağladığı bir istihbarat elemanı tarafından 3 saat boyunca sorguya çekildi.

Ebu Semra, sorgunun ardından serbest bırakıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.