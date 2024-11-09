İsrail'den Beyrut'un güneyine hava saldırısı

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'in, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesindeki Burc el-Baracine'ye çok şiddetli 5 saldırı düzenlediğini bildirdi.

İsrail savaş uçaklarının, Dahiye'de Lübnan Üniversitesi yakınlarındaki El-Hades bölgesine de 6 hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.

Saldırıların ardından bölgeden dumanlar yükseldi.

İsrail ayrıca Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesindeki Hureyk Mahallesi'ne de 4 hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda, ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda bilgiye yer verilmedi.

Saldırılar, İsrail ordusundan Dahiye'deki Hureyk Mahallesi ve Burc el-Baracine'de bazı binaların boşaltılması yönünde yapılan uyarıların ardından gerçekleşti.