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Dünya

İsrail'den Beyrut'un güneyine hava saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine hava saldırıları düzenledi.

AA9 Kasım 2024 Cumartesi 07:42 - Güncelleme:
İsrail'den Beyrut'un güneyine hava saldırısı
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Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'in, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesindeki Burc el-Baracine'ye çok şiddetli 5 saldırı düzenlediğini bildirdi.

İsrail savaş uçaklarının, Dahiye'de Lübnan Üniversitesi yakınlarındaki El-Hades bölgesine de 6 hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.

Saldırıların ardından bölgeden dumanlar yükseldi.

İsrail ayrıca Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesindeki Hureyk Mahallesi'ne de 4 hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda, ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda bilgiye yer verilmedi.

Saldırılar, İsrail ordusundan Dahiye'deki Hureyk Mahallesi ve Burc el-Baracine'de bazı binaların boşaltılması yönünde yapılan uyarıların ardından gerçekleşti.

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