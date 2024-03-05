İsrail'den bir ''kanlı pusu'' daha! Yardım bekleyen Filistinlilere yine ateş açtılar

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, un ve gıda yardımı almak üzere Gazze şehrinin güneyinde Selahaddin Caddesi'ndeki Kuveyt Kavşağı'na gelen Filistinli sivillere gerçek mermilerle ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Filistinlileri hedef almasının açlığı daha da artırmayı, kuşatmayı sürdürmeyi ve Gazze'de yaşanan bu insani felaketi devam ettirmeyi istediğinin bir göstergesi olduğu kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde kötüleşen insani durum ve kötüleşen insani felaketten tamamen ABD, İsrail ve uluslararası toplumun sorumlu tutulduğu açıklamada, soykırım savaşına son verilmesi ve başta Gazze Şeridi'nin kuzeyi olmak üzere tüm vilayetlere 1000 tırlık yardım ulaştırılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, İsrail ordusunun saldırısında ölen ya da yaralananların olup olmadığına dair bilgiye yer verilmedi.