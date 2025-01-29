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Dünya

İsrail'den Cenin Mülteci Kampı'nda işgale devam mesajı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun 9 gündür şiddetli saldırılar düzenlediği Cenin Mülteci Kampı'ndan çıkmayacağını söyledi.

AA29 Ocak 2025 Çarşamba 16:35 - Güncelleme:
İsrail'den Cenin Mülteci Kampı'nda işgale devam mesajı
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The Times of Israel gazetesinin haberine göre Bakan Katz, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Cenin Mülteci Kampı'na giderek kamptaki İsrail işgalinin süreceği yönünde açıklama yaptı.

Katz, İsrail güçlerinin 9 gündür devam ettiği şiddetli saldırıları sonlandırdıktan sonra da kampta varlığını sürdüreceğini ve kampın "eski haline dönmeyeceğini" söyledi.

Filistin yönetiminin İsrail aleyhinde faaliyetlerde bulunduğunu iddia eden Katz, Mahmud Abbas yönetimini de tehdit etti.

İSRAİL'İN CENİN'E SALDIRILARI VE KUŞATMASI

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği saldırı başlattı.

Bu saldırılarda şu ana kadar 17 kişi hayatını kaybetti, 50 Filistinli yaralandı.

İsrail, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi Tulkerim'e taşımıştı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde yürüttüğü saldırılarda ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısına zarar veriyor, bölgedeki evleri de yıkıyor.

Öte yandan İsrail'in 21 Ocak'tan bu yana Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 60 evin yıkıldığı bildirildi.

  • İsrail Savunma Bakanı
  • Cenin Mülteci Kampı
  • Yisrael Katz

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