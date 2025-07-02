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Dünya

İsrail'den dikkat çeken açıklama! Kabinede Gazze ateşkesine destek artıyor

Gazze'de 57 bin sivilin ölümüne neden olan İsrail'in Dışişleri Bakanı Gideon Saar, kabinenin büyük çoğunluğunun Gazze'de ateşkes ve esir takasını desteklediğini, anlaşma fırsatının kaçırılmaması gerektiğini ifade etti.

AA2 Temmuz 2025 Çarşamba 16:21 - Güncelleme:
İsrail'den dikkat çeken açıklama! Kabinede Gazze ateşkesine destek artıyor
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Bakan Saar, X hesabından, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in Gazze'de 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini duyurmasının ardından, paylaşımda bulundu.

Saar, "Hem hükümette hem de halkta rehinelerin serbest bırakılması taslağından yana büyük bir çoğunluk var. Bunu yapma fırsatı elde edildiyse, kaçırılmamalı!" ifadesini kullandı.

Öte yandan Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına karşı olduklarını yinelemişti.

Ben-Gvir'in ateşkes anlaşmasının kabulünü engellemek adına bir blok oluşturmak için Smotrich'e mesaj ilettiği basına yansımıştı.

TRUMP, İSRAİL'İN GAZZE'DE GEÇİCİ ATEŞKES ŞARTLARINI KABUL ETTİĞİNİ DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

ABDli temsilcilerin İsrailli yetkililerle "uzun ve verimli" bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Trump, "İsrail, 60 günlük ateşkesin sonuçlandırılması için gerekli koşulları kabul etti. Bu süre zarfında savaşın sona erdirilmesi için tüm taraflarla birlikte çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını kaydetmişti.

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