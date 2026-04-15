15 Nisan 2026 Çarşamba / 28 Sevval 1447
Dünya

İsrail'den dikkat çeken Somaliland kararı

İsrail, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland Bölgesi'ne büyükelçi atadığını duyurdu.

AA15 Nisan 2026 Çarşamba 21:22 - Güncelleme:
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Michael Lotem'in Somaliland bölgesine büyükelçi olarak atanmasını onayladı.

İsrail, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan eden ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmayan Somaliland'ı 26 Aralık'ta "ülke" olarak tanıdı.

İsrail'i daha önce Kenya, Azerbaycan ve Kazakistan'da büyükelçi olarak temsil eden Lotem'in ilk aşamada Somaliland'a yerleşmeyeceği bildirildi.

- İSRAİL, SOMALİLAND'I TANIYAN TEK ÜLKE

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'ı ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

