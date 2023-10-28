İsrail'den Elon Musk'a tehdit: Tüm bağlantıları keseceğiz

İletişim Bakanı Karhi, X sosyal medya platformu hesabından Elon Musk'ın uluslararası yardım kuruluşlarına Gazze'de internet sağlama mesajını alıntılayarak, şu mesajı paylaştı:



"İsrail her yolu kullanarak bununla mücadele edecektir. Hamas bunu terörist faaliyetleri için kullanacak. Bunda şüphe yok, biz bunu biliyoruz, Musk bunu biliyor."

Musk'ın İsrailli "kaçırılan bebekler, çocuklar ve yaşlıların salıverilmesi karşılığında" internet sağlama girişimini yapmış olabileceğini belirten Karhi, "Öyleyse, ofisim (uydu internet sistemi) Starlink ile tüm bağlantıları kesecek." ifadelerini kullandı

Elon Musk, X sosyal medya platformu hesabından, sahibi olduğu Starlink uydu internet sistemi firmasının Gazze'deki tanınmış uluslararası yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını duyurmuştu

