İsrail'den Fas'a resmi ziyaret

AA 19 Temmuz 2021 Pazartesi 16:17 - Güncelleme: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 16:17

Lapid sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Geçen hafta sonu, iki ülke arasında tam diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi çerçevesinde Fas'a ilk resmi ziyaret konusunda Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile anlaştım." dedi.



Resmi ziyaretinin bu ayın sonunda olacağına işaret eden Lapid, "Ziyaret, bu ayın sonunda Fas'a direkt uçuşların açılmasının ardından gerçekleşecek. Bu tarihi bir olay. Ziyareti teşvik etme ve ilişkileri yenilemedeki rolü için Fas Kralı 6. Muhammed'e teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



Lapid, bu ziyaret, iki ülke arasında turizm, ticaret ve kapsamlı ekonomik ve siyasi işbirliği anlaşmaları için bir başlangıç noktası olacağına vurgu yaparak, "Benim Fas ziyaretimden sonra Bakan Burita da ülkesinin diplomatik misyon temsilciliğini açmak üzere İsrail'i ziyaret edecek." dedi.



Fas makamlarından Lapid'in ziyaret duyurusuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.



- FAS-İSRAİL İLİŞKİLERİNDE NORMALLEŞME

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın patlak vermesinin ardından 2002 yılında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.



Fas Kralı 6. Muhammed, 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı. Aynı gün dönemin ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamayla Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurmuştu.



Fas, bu kararla Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan'ın ardından 2020'de İsrail'le normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi olurken, Mağrib bölgesinde ise ilk ülke olmuştu.



Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.



Tel Aviv ile Rabat arasında geçen yıl varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından İsrail, 11 Ocak'ta eski Kahire Büyükelçisi David Govrin'i Fas'a geçici diplomatik misyon şefi olarak atamıştı.



Fas Dışişleri Bakanı Burita, mayıs ayında yaptığı açıklamada, "Yakında karşılıklı üst düzey ziyaretler gerçekleştirmeyi umuyoruz." demişti.