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Dünya

İsrail'den Filistinli kadınlara tecavüz! BM Raportörü duyurdu

7 Ekim'den bu yana Gazze'de kadınlara yönelik sayısız işkencede bulunan İsrail'e yönelik tepkiler sürüyor. Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Reem Alsalem, soykırım askerlerinin Filistinli kadınlara yönelik tecavüzlerine ilişkin, 'İsrail askerlerinin karıştığı tecavüz olaylarındaki artıştan endişeliyiz.' sözleri ile tepki gösterdi.

AA25 Mart 2024 Pazartesi 01:32 - Güncelleme:
İsrail'den Filistinli kadınlara tecavüz! BM Raportörü duyurdu
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Birleşmiş Milletlerin (BM) kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddet konularındaki Özel Raportörü Reem Alsalem, İsrail askerlerinin Filistinli kadınlara yönelik karıştığı tecavüz vakalarındaki artıştan endişe duyduklarını belirtti.

Alsalem, X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

BM İSRAİL TECAVÜZÜNÜ "TİKSİNDİRİCİ" BULDU

Diğer meslektaşlarıyla, şubat ayında İsrail güçlerinin tecavüz olaylarına ilişkin endişeleri dile getirdiklerini belirten Alsalem, bunların artmaya devam etmesinin "tiksindirici" olduğunu bildirdi.

Alsalem, "Bunun Filistinli kadınların Filistinli ve kadın olmalarından dolayı maruz kaldıkları çeşitli şiddet biçimlerinden sadece biri olduğunu belirtmemize dahi gerek yok." ifadelerini kullandı.

"TECAVÜZÜ DURDURUN" ÇAĞRISI!

Tecavüz ve diğer cinsel şiddet türlerinin, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar veya soykırım teşkil edebilecek davranışlar kapsamında değerlendirilebileceğini vurgulayan Alsalem, bunların durdurulması çağrısında bulundu.

  • BM raportörü
  • Gazze tecavüz
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