İsrail'den Filistinlilere ekonomi tehdidi

AA 22 Mart 2021 Pazartesi 15:42 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 15:42

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'ndan (KAN) yapılan yazılı açıklamada, "İsrail, Filistin tarafıyla ekonomik iş birliği kurmak için, İsrail'in savaş suçları işlediği iddialarına ilişkin UCM tarafından yürütülen soruşturmada Filistinlilerin iş birliği yapmamasını şart koşuyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in, Filistinli üst düzey yetkililere verilen ve İsrail'e girişte hareket serbestisi tanıyan VIP kartlarının alınmasını düşündüğü kaydedildi.

İsrail güçleri dün, Yunanistan ve Hollanda'yı kapsayan Avrupa turundan dönen Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve beraberindeki heyeti, Kral Hüseyin Köprüsü Sınır Kapısı'nda (İsrail kontrolünde) durdurmuş, yarım saat sorguya çekmiş, ardından VIP kartına el koymuştu.

İsrail daha önce de Filistinli bakan ve yetkililerin VIP kartına el koymuştu.

UCM Başsavcısı Fatou Bensouda, 3 Mart'ta İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında savaş suçu işlemesiyle ilgili resmi soruşturmanın başladığını duyurmuştu.

UCM 18 Mart'ta, soruşturma kararına itiraz etmesi için İsrail'e 30 gün süre vermişti.