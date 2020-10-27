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Dünya

İsrail'den Fransa'ya şaşırtmayan destek!

İsrail, İslam karşıtı tutumuyla Müslümanların tepkisini çeken Fransa'ya destek verdi.

AA27 Ekim 2020 Salı 08:13 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 08:51
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İsrail'den, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtlığı nedeniyle Fransız mallarına karşı başlatılan boykot çağrılarına tepki geldi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fransız mallarına yönelik boykot çağrılarının İsrail ürünlerine karşı yapılan boykot çağrılarıyla benzerlik gösterdiğini öne sürdü.

Fransa'da Müslümanlara yönelik muamele ile İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Avrupa'da yaşayan Yahudilere karşı uygulanan ırkçılığın kıyaslanmasının, kabul edilemez olduğunu söyledi.

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