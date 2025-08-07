İsrail'den Gazze için hain emel! Üç ülkeden soykırımcılara yoğun baskı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, arabulucuların İsrail'in Gazze'yi işgal planını durdurmak ve Tel Aviv yönetimini yeniden müzakere masasına döndürmek için yoğun baskı uyguladığı belirtildi.

Haberde, ismi açıklanmayan bir İsrailli kaynağın, "Gazze'yi işgal planı onaylanmadan müzakerelere dönülme ihtimali yok." dediği kaydedildi.

Ayrıca arabulucuların bir yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal planını durdurmaya çalıştığı diğer yandan Hamas'a da müzakere masasına dönmesi için baskı yaptığı ifade edildi.

Katar, Mısır ve ABD, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası müzakerelerine arabuluculuk ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin tamamının işgali dahil, saldırı planlarını görüşmek için Güvenlik Kabinesi'ni perşembe akşamı toplayacağı bildirilmişti.

- İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİNİ İŞGAL PLANI

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli kaynak, Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ni tamamen işgal etme eğiliminde olduğunu söylemişti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ise Gazze'nin tamamının işgal edileceği bir plana karşı olduğu öne sürülmüştü.

Netanyahu'nun ofisinden Zamir'e, "Gazze'nin tamamının işgali planı size uymuyorsa istifa etmelisiniz." mesajı gönderildiği aktarılmıştı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

04.59 ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal etme planı" hakkında yaptığı yorumda, "İsrail'in kendi güvenliği için ne yapması gerektiğine karar verme hakkı var" dedi. ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya'da gerçekleştirdiği temasların verimli geçtiğini belirten Rubio, "Belki de bu yönetim döneminde ilk kez, Rusya'nın savaşı sona erdirmek için ne tür taleplerde bulunabileceğine dair somut örnekler elde ettik" açıklamasında bulundu.

02.38 İsrail'de, Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) askerlikten muafiyetini sağlayacak yasa tasarısının meclise sunulmaması nedeniyle hükümetten çekilen Degel HaTorah Partisi'nin dini liderlerinden Haham Dov Lando, asker kaçağı iki Haredinin tutuklanmasının ardından "İsrail'e karşı küresel mücadeleye girişeceklerini" duyurdu.

01.05 ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ni tamamen işgal etme planı hakkında ne düşündüğü sorusuna yanıt vermedi.

00.09 ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeni bir askeri operasyon düzenleyerek Gazze Şeridi'ni "tamamen işgal etme" planına karşı olmadığı öne sürüldü.

00.00 Gazze Şeridi sınırına yakın bölgede toplanan yüzlerce İsrail vatandaşı, Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı açlık politikasını protesto etti.

- İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 158 Filistinli hayatını kaybetti, 151 bin 442 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 9 bin 654 kişi yaşamını yitirdi, 39 bin 401 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1655'e, yaralıların sayısı da 11 bin 800'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.