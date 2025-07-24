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Dünya

İsrail'den Gazze itirafı: Tamamını Yahudileştireceğiz

Gazze'de katliamlarına devam eden İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Amichai Eliyahu, Gazze Şeridi'nin yok edilmesi için çabaladıklarını ifade ederek, bölgedeki Filistinlileri sürgün edip buraya yerleşimcileri dolduracaklarını ve 'Gazze'nin tamamını Yahudileştireceklerini' belirtti.

AA24 Temmuz 2025 Perşembe 16:08 - Güncelleme:
İsrail'den Gazze itirafı: Tamamını Yahudileştireceğiz
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Eliyahu, yerel bir radyoda katıldığı programda gündeme dair değerlendirmede bulundu.

Daha önce Gazze'ye atom bombası atılmasının "seçenekleri arasında olduğu" açıklaması yapan Eliyahu, İsrail hükümetinin Gazze'nin yok edilmesine yönelik çaba gösterdiğini belirtti.

Bölgedeki Filistinlilerin sürgün edilerek başka ülkelere gönderileceği ve Gazze'ye Yahudi yerleşimcilerin yerleştirileceği yönündeki haberlere de değinen Eliyahu, "Gazze'nin tamamı Yahudi olacak." yorumunda bulundu.

İsrailli bakan ve milletvekilleri sık sık Gazze'nin tamamının işgal edileceği ve buradaki Filistinlilerin başka ülkelere sürgün edileceğini dile getiriyor.

İsrail Meclisi'nde bu hafta bazı aşırı sağcı bakan ve milletvekillerinin katıldığı toplantıda Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere sürülmesi ve buralara yasa dışı yerleşim birimleri inşa edilmesi ele alınmıştı.

İSRAİL HÜKÜMETİ, FİLİSTİNLİLERİ SÜRGÜN PLANINDA ISRAR EDİYOR

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e, Filistinlileri başka ülkelere sürmek amacıyla Refah'ta "insani yardım kenti" kurulması için bir plan hazırlama talimatı verdiğini duyurmuştu.

Katz, söz konusu plan kapsamında, ilk etapta 600 bin Filistinlinin, daha sonra ise Gazze Şeridi'ndeki bütün Filistinlilerin bölgeye sürgün edilmesini hedeflediklerini ve bunun için bir "çadır kent" kuracaklarını açıklamıştı.

Bölgeye aranarak giren Filistinlilerin bir daha Gazze Şeridi'nin diğer bölgelerine dönemeyeceğine dikkati çeken Katz, bunun Filistinlilerin "gönüllü göç" adı altında başka ülkelere sürgün edilmesini hayata geçirmek adına "İsrail için çok önemli" olduğuna işaret etmişti.

Uluslararası hak örgütleri, İsrail'in Filistinlileri namlu ucunda, insani yardımı tekeline alarak bu bölgeye toplamasının "insani yardım kenti" değil "toplama kampı" olacağı eleştirisini yöneltmişti.

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