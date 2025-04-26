İsrail'den Gazze'de işlediği soykırımın duyurulmaması için suikast suçu

Gazze merkezli kar amacı gütmeyen bağımsız kuruluş Filistin İnsan Hakları Merkezi, İsrail ordusunun Gazze'de gazetecileri hedef almasına ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde evlerinin yakınında yürüyen Filistinli bir gazeteci, eşi ve kızına yönelik "suikast suçu" işlediği belirtildi.

Açıklamada, "Gazze'de gazetecilere yönelik hedef alma ve öldürme eylemlerinin giderek artması, bu cinayetlerin şüphesiz bir şekilde kasıtlı olduğunu gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in, "Gazze'deki gazetecileri korkutmak, yıldırmak, dünyaya gerçekleri duyurmalarını engellemek ve Gazze'deki sivillere yönelik soykırımı örtbas etmek" amacıyla kasıtlı hedef aldığı kaydedilen açıklamada, Gazze'de gazetecilerin İsrail'in uyguladığı soykırımın bir parçası olarak hedef alındığı aktarıldı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen gazetecilerin sayısının, "gazeteci ölümlerinin kaydedilmeye başlandığı 1992 yılından bu yana en yüksek sayı" olduğuna işaret edilerek, İsrail saldırılarında Gazze'de öldürülen 213 gazeteciden 13'ünün kadın olduğuna dikkat çekildi.

Gazze'de gazetecilerin çoğunun hava saldırılarında, bir kısmının da keskin nişancılar tarafından öldürüldüğü bildirilen açıklamada, gazetecilerin kasıtlı bir şekilde öldürülmesinin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM) kuran Roma Statüsü'ne göre, UCM'nin yargı yetkisine giren bir savaş suçu olduğu vurgulandı.

Basın ve ifade özgürlüğünün uluslararası kanunlarca koruma altına alındığı hatırlatılan açıklamada, "İsrail'in cezadan kurtulmaya devam etmesi, onu gazetecilere ve ailelerine karşı daha fazla suç işlemeye teşvik ediyor." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Uluslararası topluma seslenilen açıklamada, gazetecilerin hedef alınmasının kınanması, gazetecilerin hedef alınmaması için İsrail'e acil baskı yapılması ve Gazze'deki sivillere uluslararası koruma sağlamak için gecikmeden harekete geçilmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, UCM Başsavcısı Karim Han'dan, başta gerçeği ortaya çıkarmak için hayatını ortaya koyan gazetecilerin öldürülmesi dahil olmak üzere Filistin topraklarında işlenen suçlarla ilgili soruşturmanın tamamlanması için pratik adımların atılmasının hızlandırılması istendi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail saldırılarında bir gazetecinin daha öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 213'e yükselmişti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

03.39 Filistin İnsan Hakları Merkezi, İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana işlediği soykırımın duyurulmaması için gazetecileri kasıtlı bir şekilde öldürdüğünü bildirdi.

02.17 Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in yaklaşık 2 aydır insani yardım girişini engellediği Gazze'de çocukların "açlıktan öldüğünü" belirtti.

01.31 İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda, aralarında 1 kadın ve çocuğun da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

00.54 Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'de saldırılara yeniden başlamasından bu yana yanık vakalarında artış yaşandığını belirtti.

00.45 Hamas, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik vahşi saldırılarının, ilhak ve zorla yerinden etme planlarının hızlandırılması anlamına geldiğini belirtti.

- ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 62 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 375 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 439'a, yaralıların sayısının da 117 bin 416'ya yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.