İsrail'den Gazze'de 'müzakere' bahaneli yeni katliam hazırlığı

İsrail devlet televizyonu KAN, ordunun, Hamas ile yürütülen müzakerelerin tıkanması bahanesiyle yedek askerleri göreve çağırıp Gazze Şeridi'nde kara harekatını genişletme hazırlığı içinde olduğunu duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde, Morag Koridoru ile Refah arasında yeni bir insani bölge hazırlamaya başladığına yer verilen haberde, söz konusu bölgede İsrail ordusunun gözetiminde, Amerikan sivil şirketleri tarafından Filistinlilere insani yardım dağıtımı yapılacağı iddiasında bulunuldu.

KAN'ın haberine göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, geçtiğimiz cuma Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı yürütülen soykırımı genişletmek için hazırlanan planlara fiili olarak onay verdi.



Haberde, "Aynı şeyleri yapıp neden farklı bir sonuç beklentisi içine giriyoruz? Neden Gazze bataklığında daha fazla batıyoruz?" ifadeleriyle Tel Aviv hükümetinin Gazze'de savaşı genişletme planları eleştirildi.



İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise, "Böyle bir adımın, aşırı yorgun olan yedek askerlerin üzerindeki yükün artması ve Gazze Şeridi'nde tutulan esirlerin durumunun ve muhtemel geleceklerinin daha da kötüye gitmesiyle sonuçlanacağı" değerlendirmesinde bulundu.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrailli Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, 7 Ekim 2023'ten bu yana 52 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olan Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 12 ay daha sürdüreceklerini söyledi.

Hamas, İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) duruşmalarıyla eş zamanlı olarak Gazze'de 40 kişiyi öldürerek uluslararası topluma açıkça meydan okuduğunu belirtti.

00.52 İsrail basınına göre, Tel Aviv yönetimi müzakerelerin tıkanmasını bahane ederek Gazze'de uyguladığı soykırımı genişletmeye hazırlanıyor.

00.32 Gazze'deki Filistin hükümeti, 65 binden fazla çocuğun şiddetli yetersiz beslenme nedeniyle tedavi altına alındığını bildirdi.

00.32 İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki kasabalara baskın düzenleyerek 2 Filistinli kadını gözaltına aldığı, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin de El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nin duvarlarına İsrail bayrağı astığı belirtildi.

00.07 Irak'ın Kerkük kentinde Gazze'yle dayanışma için düzenlenen gösteride İsrail'in saldırıları kınandı. Kerkük valilik binası önünde toplanan yüzlerce kişi, ellerinde, "Dayan Gazze", "Boykot bir görevdir", "Normalleşmeye hayır", "Kerkük, Gazze'yi unutmadı ve unutmayacak" yazılı pankartlar taşıdı.

- ⁠ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 111 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 483 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 495'e, yaralıların sayısı da 117 bin 524'e yükseldi.