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Dünya

İsrail'den Gazze'deki 14 katlı ''Filistin'' apartmanına saldırı

İsrail savaş uçakları, Gazze'de içinde bazı basın ofisleri ve şirketlerin ofislerinin de yer aldığı 14 katlı 'Filistin' apartmanına saldırı düzenledi.

AA7 Ekim 2023 Cumartesi 20:21 - Güncelleme:
İsrail'den Gazze'deki 14 katlı ''Filistin'' apartmanına saldırı
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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze'nin merkezinde yer alan Er-Rimal Semtinin Eş-Şüheda Caddesi'nde içinde bazı basın ofisleri ve şirketlerin ofislerinin de yer aldığı 14 katlı "Filistin" apartmanına saldırı düzenledi.

Olyada çevre binalarda da hasar oluştuğu ve bölgede elektrik kesintisi yaşandığı aktarıldı.

15 DAİRELİK BİNA DA BOMBALANDI

Öte yandan Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de 15 dairelik bir binanın da İsrail savaş uçaklarınca hedef alındığı belirtildi.

Binanın kaç katlı olduğuna dair bilgi verilmezken, binadakilerin saldırı öncesi tahliye edildiği kaydedildi.

Saldırılarda can kaybı ve yaranmalara dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, saldırılara "sarsıcı bir yanıt" vereceklerini belirtti.

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