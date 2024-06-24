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Dünya

İsrail'den Gazze'deki saldırılarını bitirme sinyali! Kuzey cephesi ısınıyor

Soykırımcı İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıların sürdüğü Gazze Şeridi'ndeki savaşın yoğun saldırı aşamasının sona ermek üzere olduğunu ifade ederek, ordunun Lübnan sınırına yönelebileceğini dile getirdi.

IHA24 Haziran 2024 Pazartesi 11:59 - Güncelleme:
İsrail'den Gazze'deki saldırılarını bitirme sinyali! Kuzey cephesi ısınıyor
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Başbakan Netanyahu, yerel bir yayın organına verdiği röportajda İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hamas'a karşı yoğun saldırıların yakında biteceğini ifade eden Netanyahu, "Bu, savaşın bitmek üzere olduğu anlamına gelmiyor ama savaşın yoğun safhası Refah'ta sona ermek üzere" dedi.

HİZBULLAH-İSRAİL GERİLİMİ ARTIYOR

Lübnan ile olan kuzey sınırına savunma amacıyla yeniden asker konuşlandıracağını belirten Netanyahu, savaşı sona erdirecek bir anlaşma yapılıp yapılmayacağına ilişkin ise, "Hayır. Savaşı sona erdirmeye ve Hamas'ı orada bırakmaya hazır değilim. Kısmi bir anlaşma yapmaya hazırım, bu bir sır değil, bu bazı rehineleri bize geri getirecektir. Hamas'ı yok etme hedefimizi tamamlamak için bir aradan sonra savaşmaya devam etmek zorundayız" dedi.

"BİRÇOK CEPHEDE SAVAŞABİLİRİZ"

Kuzey sınırındaki saldırılar ve Hizbullah ile topyekûn bir savaş ihtimaline ilişkin ise Netanyahu, bu konuda diplomatik bir çözüm olmasını umduğunu ifade ederek, "Buna da karşı koyacağız. Birçok cephede savaşabiliriz, buna hazırız" dedi.

GAZZE'NİN GELECEĞİ

Gazze Şeridi'nde savaş sonrası senaryoya yönelik konuşan Netanyahu, İsrail'in öngörülebilir gelecekte "askeri kontrolü" sürdüreceğinin açık olduğunu belirterek, "Ayrıca, mümkün olursa bölgesel destekle ve Filistinlilerle birlikte insani yardım tedarikini ve Gazze Şeridi'ndeki sivil işleri yönetmek için bir sivil yönetim oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

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