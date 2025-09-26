İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri büyük bir insanlık felaketine yol açtığı ve soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma hoparlörle Filistinlilere dinletildi.

BM'de katil Netanyahu'ya protesto... Genel Kurul boşaldı Gazze Şeridi'ne hoparlörler İsrail ordusu tarafından kuruldu.

"MEGALOMAN BİR ÇILGINLIK"

İsrail'de ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın lideri Yair Lapid bile duruma tepki gösterdi. Lapid, "Ne yazık ki Netanyahu, Kim Jong Un değil. Bu, demokratik bir ülkeye yakışmayan megaloman bir çılgınlık" ifadelerini kullandı.

Skandal uygulama, toplama kamplarında hoparlörlerle yapılan Nazi propagandasını hatırlattı.