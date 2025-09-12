İSTANBUL 28°C / 21°C
  • İsrail'den GKRY'ye hava savunma sistemi teslimatı yapıldığı iddia edildi
İsrail'den GKRY'ye hava savunma sistemi teslimatı yapıldığı iddia edildi

Rum basını, İsrail tarafından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) hava savunma sistemi teslimatı yapıldığını ileri sürdü.

AA12 Eylül 2025 Cuma 11:03 - Güncelleme:
GKRY'nin Omega televizyonu ve Cyprus News internet sitesinde yer alan haberlere göre, GKRY'nin İsrail'den aldığı Barak MX hava savunma sistemi, Limasol Limanı üzerinden Ada'ya ulaştı.

Rum basını, sosyal medyada yayınlanan bir videoya da haberlerinde yer vererek, İsrail'den alınan Barak MX'lerin Limasol üzerinden GKRY'nin iç bölgelerine sevk edildiğini öne sürdü.

Videoda, uzun ve geniş bazı askeri araçların, Limasol Limanı'ndan güvenlik önlemleri altında ayrıldığı görülüyor.

Rum yetkililer, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Rum basını, geçen yıl yetkililere dayandırdığı bir haberde, 2025'in ortalarına doğru İsrail yapımı Barak MX sisteminin teslimatının yapılacağını ve bunun GKRY'nin hava savunma kabiliyetlerini önemli ölçüde geliştireceğini yazmıştı.

GKRY Savunma Bakanı Vassilis Palmas, Aralık 2024'te yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'de değişen jeostratejik dengeler nedeniyle hava savunmasının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunu belirterek, Baf kentindeki Andreas Papandreou Hava Üssü ve Mari'deki (Tatlısu) Evangelos Florakis Deniz Üssü'ne hava savunma sistemi yerleştireceklerini ifade etmişti.

