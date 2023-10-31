İsrail'den Hamaslı komutana suikast

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail savaş uçakları, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) istihbaratına dayanarak, Hamas'ın Beyt Lahiya Taburu komutanı Nessim Ebu Acina'yı tasfiye etti." ifadelerine yer verildi.

Ebu Acina'nın geçmişte Hamas'ın "hava kuvvetlerin komutanı" olarak görev yaptığı, insansız hava araçları ve planör yeteneklerinin geliştirilmesinde rol oynadığı iddia edilen açıklamada, Ebu Acina'nın 7 Ekim'de Gazze Şeridi çevresindeki yerleşimlere "savaşçı" gönderdiği ileri sürüldü.



İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde Filistinlilerle çatışmalara girdiği belirtilen açıklamada, İsrail hava kuvvetlerinin "düşman hedeflerini vurmaya ve altyapısını yok etmeye devam ettiği ve son 24 saat içinde yaklaşık 300 hedefe saldırı düzenlendiği" kaydedildi.

Hamas, henüz söz konusu duruma ilişkin açıklama yapmadı.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, "Gazze Şeridi'ndeki İsrailli rehine sayısının 240 olduğunu" açıkladı.



- İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik devam eden ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 452'si çocuk, 2 bin 87'si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 48 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 124 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.



Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu sağlık tesisleri de İsrail ordusu tarafından hedef gösteriliyor.

