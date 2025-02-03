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Dünya

İsrail'den Hizbullah'a ''ağır bedel ödersiniz'' tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e insansız hava araçları (İHA) fırlatılmasını kabul etmeyeceklerini söyledi.

AA3 Şubat 2025 Pazartesi 08:07 - Güncelleme:
İsrail'den Hizbullah'a ''ağır bedel ödersiniz'' tehdidi
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Israel Hayom gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanı Katz, Lübnan'daki İsrail ordu güçlerine yaptığı konuşmada, Lübnan'dan İHA fırlatılması halinde Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ı "çok ağır bir bedel ödeyeceği" konusunda uyardı.

"Son günlerde Lübnan'dan İsrail'e doğru İHA fırlatma girişimleri gördüklerini" söyleyen Katz, "Buradan Hizbullah'a ve Lübnan hükümetine net bir mesaj göndermek istiyorum: İsrail, Lübnan'dan İHA fırlatılmasını kabul etmeyecektir. Ya İHA olmayacak ya da Hizbullah olmayacak." ifadelerini kullandı.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'a seslenen Katz, "İHA'ların fırlatılması halinde Hizbullah'ın çok ağır bir bedel ödeyeceğini" belirtti.

İsrail ordusu 31 Ocak'ta, Lübnan sınırına yakın bir yerde "şüpheli bir hava aracı" tespit ettiğini iddia etmişti.

Ordu açıklamasında olayla ilgili daha fazla ayrıntı verilmezken, olayın soruşturulduğu belirtilmişti.

Hizbullah tarafından ise iddiaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

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