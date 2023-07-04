İsrail'den Hizbullah'a ''çatışma istemiyoruz'' mesajı

Söz konusu iddiaya dair haber, Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Lübnan'ın günlük gazetelerinden "Al-Akhbar"da yayımlandı.

Habere göre İsrail, Hizbullah'ın sınıra yakın bölgelerde kurduğu çadırlara ilişkin ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shea üzerinden örgüte mesaj gönderdi.

Shea da İsrail'in mesajının Hizbullah'a iletilmesi için Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile görüştü.

Görüşmede Shea, Başbakan Mikati'ye "İsrail hükümetinin çadırların konulduğu bölgede veya Lübnan'ın başka bir bölgesinde herhangi bir askeri harekat başlatma veya çatışma niyetinde olmadığını" iletti.

Tel Aviv yönetiminin, Filistin'de gerçekleşen olaylarla bağlantılı olarak Lübnan topraklarında İsrail'e yönelik herhangi bir saldırının yaşanmasını istemediği kaydedildi.

Hizbullah'ın sınırda kurduğu çadırları İsrail güçlerinin zor kullanıp kaldırmayacağı, sorunun çözümünün de Lübnan- İsrail sınır hattında görev yapan Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile Lübnan ordusuna bırakıldığı aktarıldı.

Tel Aviv yönetimi, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın sınırda kurduğu çadırları kaldırmak için "güç" kullanabileceği uyarısında bulunmuştu.

- HİZBULLAH'IN SINIRA KURDUĞU ÇADIRLAR



Hizbullah mensupları, geçen ay İsrail'in 1967'den beri işgalinde bulunan Şebaa Çiftlikleri ve Kefr Şuba tepelerine yakın bir bölgede iki çadır kurmuştu.

İsrail, çadırları "askeri nokta" olarak tanımlarken, Hizbullah ise bölgedeki aktivistlerin çadırları, İsrail işgalindeki Şebaa Çiftliklerinin Lübnan'a ait olduğuna vurgu yapmak için kurduğunu savunuyor.

İsrail Şebaa Çiftliklerinin, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nda işgal ettiği Suriye'ye ait Golan Tepeleri'nin parçası olduğunu iddia ediyor; Lübnan ise Şebaa Çiftlikleri'nin kendisine ait olduğunu vurguluyor.