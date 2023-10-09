Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.



Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın Et-Tirens bölgesindeki Ebu Aşkiyan ailesinin evini hedef aldığı belirtildi.

Saldırıda detay verilmeksizin çok sayıda Filistinlinin öldüğünü veya yaralandığı aktarıldı.



GAZZE-İSRAİL SAVAŞI

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenlemişti.

Sınır kapısındaki İsrail ordu güçlerini tasfiye ederek burayı ele geçiren silahlı gruplar, ardından sınırı aşarak İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmişti.

Buna karşılık İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 493 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 751 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 16 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar yaklaşık 800 İsraillinin öldüğü, 2 bin 400 kişinin yaralandığı belirtiliyor.