İsrail'den İran açıklaması: Şantajlarına boyun eğmeyin

AA 29 Kasım 2021 Pazartesi 17:04 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 17:04

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Bennett, Viyana'daki nükleer görüşmelere ilişkin bazı değerlendirmelerde bulundu.

Bennett, "İran bugün Viyana'daki müzakerelere net bir hedefle gelecek o da; yaptırımların neredeyse hiçbir şey karşılığında sonlandırılması. İran sadece nükleer programını sürdürmekle kalmayacak, bugünden itibaren bunun için ödeme de alacak." ifadelerini kullandı.

İran'ın İsrail'i yok etme niyetinden hiçbir zaman vazgeçmediğine işaret eden Bennett, şunları kaydetti:

"Böylesine cani bir rejim ödüllendirilmemelidir. İhlallerine ve nükleer denetimleri baltalamasına rağmen, İran Viyana'daki müzakere masasına gelecek. Yaptırımların kaldırılmasına ve yozlaşmış rejimleri için yüz milyarlarca doları hak ettiğine inananlar var."

İran'ın ne anlaşmaları ne müzakereleri ne de yaptırımların kaldırılmasını hak ettiğini savunan Bennett, "Dünyanın dört bir yanındaki müttefiklerimize sesleniyorum: İran'ın nükleer şantajına boyun eğmeyin." ifadelerini kullandı.

İran ile P5+1 olarak adlandırılan ABD, Rusya, Fransa, İngiltere, Çin ve Almanya arasında 2015'te nükleer anlaşma imzalanmış ancak 2018'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump bu anlaşmadan çekilmişti.

İsrailli yetkililer daha önce yaptıkları açıklamalarda da defaatle 2015'teki nükleer anlaşmaya dönülmesine karşı olduklarını dile getirmişti.