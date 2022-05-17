İsrail Savunma Bakanı, ''İran'ın 1000 gelişmiş santrifüj üretimini tamamlamaya çalıştığını'' söyledi

İsrail'in kuzeyindeki Reichman Üniversitesinde düzenlenen panelde konuşan Gantz, İran'ın araştırma ve üretim alanında dönüşü olmayan bilgi ve deneyim birikimini sürdürdüğünü söyledi.

Tahran yönetiminin halihazırda 1000 gelişmiş santrifüj üretimi ve montajını tamamlamaya çalıştığını aktaran Gantz, "İran ilk bombanın yapımına yetecek bileşenleri toplamaya birkaç hafta uzaklıkta. Yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş 60 kilogram uranyuma sahip. Uranyum metali de yüzde 20 oranında zenginleştirilen maddeden üretilebiliyor." dedi.

İran'ın aynı zamanda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının tesislerine ulaşmasını engellediğini aktaran Gantz, "Natanz Nükleer Tesisinin de bunlara dahil olduğunu" dile getirdi.

Mevkidaşı Lloyd Austin ile görüşmek üzere yarın ABD'ye gitmesi beklenen İsrail Savunma Bakanı Gantz, İran'ın sahip olduğu uzun menzilli stratejik silahlarda geçen yıl artış yaşandığına dikkati çekti.

İran'la mücadelenin bölgesel ve uluslararası düzeye çıktığına işaret eden Gantz, İran'ın bölgedeki uzantılarının petrol sahaları ve havalimanlarına da saldırılar düzenlediğine vurgu yaptı.

Gantz, İran'ın hassas silahlarını Suriye'ye taşımasına izin vermeyeceklerini söyleyerek, İran'a bağlı Irak ve Yemen'deki grupların elindeki silahların da geçen yıl arttığını sözlerine ekledi.