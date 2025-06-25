İsrail'den İran itirafı: Başaramadık!

The Times of Israel gazetesine konuşan İsrailli bir yetkili, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin Tel Aviv'de yapılan istihbarat değerlendirmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tel Aviv'deki istihbarat değerlendirmesinin, İran'ın nükleer programının tamamen yok edilemediği yönünde olduğunu aktaran İsrailli yetkili, 12 gün süren İsrail saldırılarının yanı sıra ABD'nin Fordo, Natanz ve Isfahan nükleer tesislerini hedef almasının Tahran'ın nükleer programını yalnızca birkaç yıl geriye götürdüğüne işaret edildiğini ileri sürdü.

İsrailli yetkili, nükleer tesislere ve askeri altyapıya yönelik saldırıların Tahran yönetiminin "uranyum zenginleştirme girişimini" tekrar başlatmasına karşı caydırıcı bir rol oynayacağını iddia etti.

Ayrıca yetkili, Washington ile Tahran yönetimleri arasında yürütülen müzakerelerle elde edilemeyecek bir sonucun İran'a saldırılarla mümkün olabildiğini savundu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ise ateşkese varılmasından saatler sonra yaptığı açıklamada, "İran'ın nükleer projesini yıllarca geriye attık ve aynı şey füze programı için de geçerli." ifadesini kullanmıştı.

- İstihbarat raporuna göre ABD, İran'ın nükleer programını yok edemedi

ABD'de hazırlanan bir istihbarat değerlendirmesine göre, ABD'nin hafta sonu İran'ın üç nükleer tesisine düzenlediği hava saldırılarının, İran'ın nükleer programının temel yapısını yok etmediği, muhtemelen sadece aylarca geriye attığı belirtildi.

Kaynaklar, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun yok edilmediğini ve santrifüjlerin büyük ölçüde "sağlam" olduğunu belirterek, "Dolayısıyla istihbarat değerlendirmesi, ABD'nin bunları en fazla birkaç ay geriye götürdüğü yönünde." ifadesini kullandı.

Beş sayfa olduğu belirtilen ön değerlendirme raporu konusunda New York Times'a konuşan kaynaklar, ABD'li yetkililerin iddia ettiği şekilde İran'ın nükleer tesislerinin yerle bir olmadığını, nükleer çalışmaları en fazla 6 ay geciktirebileceğini kaydetti.

Raporda ayrıca ABD'nin saldırılarından önce İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun büyük bir kısmını daha korunaklı gizli nükleer tesislere taşımış olabileceği ifade edildi.

İşte 12 gün sonra gelen ateşkes sonrası İran ile İsrail arasında dakika dakika yaşananlar:

05.33 ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısının, Tahran'ın nükleer silah üretme kapasitesini tam olarak engellemediği yönündeki iddialara yer veren CNN ve New York Times'ı "yalancılıkla" suçladı.

02.24 İsrail istihbaratının, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların Tahran'ın nükleer programını tamamen yok etmeyi başaramadığı ancak birkaç yıl geriye attığı değerlendirmesinde bulunduğu iddia edildi.

01.28 İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, ABD'li mevkidaşı Pete Hegseth ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, "İran'ın ateşkese uyduğu sürece İsrail'in de ateşkese uyacağını vurguladım" açıklamasında bulundu.

01.23 İsrail ordusu, İran'dan gönderildiğini öne sürdüğü 2 insansız hava aracını (İHA) akşam saatlerinde ülke sınırlarına varmadan düşürdüğünü iddia etti.

01.01 İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, İsrail ve ABD'nin İran'ı sözde "koşulsuz teslimiyete zorlayacağı" ve nükleer programından tamamen vazgeçireceği yönündeki beklentilerinin başarısız olduğunu belirterek, "Bugün diplomasiye her zamankinden daha yakınız." açıklamasında bulundu.

00.53 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırıların ardından Tahran yönetiminin zenginleştirilmiş uranyum stokunun yerinin tespit edilemediğini bildirdi.

00.30 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkesle son bulan saldırılarında İran'ın nükleer programına son verdiklerini iddia etti.

00.15 ABD'de hazırlanan bir istihbarat değerlendirmesine göre, ABD'nin hafta sonu İran'ın üç nükleer tesisine düzenlediği hava saldırılarının, İran'ın nükleer programının temel yapısını yok etmediği, muhtemelen sadece aylarca geriye attığı belirtildi.

- İSRAİL İLE İRAN ARASINDA 12 GÜN SÜREN SALDIRILARIN ARDINDAN GELEN ATEŞKES

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran arasında 12 gün süren saldırıların ardından ateşkesin uygulamaya girdiğini duyurmuş, İsrail bunu kabul ettiğini açıklamıştı. İsrail, sabah 10.00 sularında füze atıldığını, İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini savunmuştu.

Bunun üzerine İsrail'den, İran'a sert karşılık vereceği tehditleri yükselmişti. İsrail basını, daha sonra İsrail ordusunun Tahran'da bir radar istasyonunu hedef aldıktan sonra savaş uçaklarının bölgeden ayrıldığını yazmıştı.

ABD Başkanı Trump, İran ve İsrail'in sağlanan ateşkesi bozduğunu ve bu durumdan memnun olmadığını söylemişti.

Ateşkesin ardından İsrail'in "hiç görülmedik şekilde" saldırıda bulunduğunu belirten Trump, "Onlardan memnun değilim. İran'dan da memnun değilim ancak İsrail'in bu sabah yaptıklarından hiç hoşnut değilim." ifadelerini kullanmıştı.