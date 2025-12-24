İSTANBUL 14°C / 10°C
Dünya

İsrail'den İran mesajı: Yakından takip ediyoruz

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkesinin savunma kurumlarının 'İran'daki gelişmeleri yakından izlediğini' söyledi.

24 Aralık 2025 Çarşamba 17:05
İsrail'den İran mesajı: Yakından takip ediyoruz
ABONE OL

Katz, İsrail ordusunca eğitimleri tamamlanan pilotların mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada İran ile artan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Haziran'da İran'a düzenlenen saldırılara atıfta bulunan Katz, ABD'nin de katıldığı bombardımanlarda Tahran yönetimine "ağır darbe vurduklarını" savundu.

İran'ın balistik füze programı hakkında basında çıkan haberlere değinen Katz, "Savunma teşkilatı gelişmeleri yakından izliyor ve doğal olarak bunun ötesinde ayrıntı veremem." ifadesini kullandı.

TRUMP YÖNETİMİNE UYARI

ABD merkezli internet sitesi Axios'ta yer alan haberde, İsrailli yetkililerin, İran'ın füze tatbikatının İsrail'e yönelik olası bir saldırının hazırlığı olabileceği gerekçesiyle ABD Başkanı Donald Trump yönetimini uyardığı belirtilmişti.

Fars Haber Ajansındaki haberde, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun 22 Aralık'ta bazı kentlerde füze denemesi yaptığı aktarılmıştı.

Devrim Muhafızları, füze denemesi yaptığı yönündeki haberi doğrulamamıştı.

