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Dünya

İsrail'den İran'a saldırı hazırlığı: Misillemenin detaylarını paylaştılar!

İsrail'in Berlin Büyükelçisi Ron Prosor, İran'ın saldırısına, Tahran rejiminin askeri tesislerini hedef alarak karşılık vereceklerini söyledi.

AA16 Nisan 2024 Salı 20:11 - Güncelleme:
İsrail'den İran'a saldırı hazırlığı: Misillemenin detaylarını paylaştılar!
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Alman Welt TV'ye konuşan Prosor, İsrail'in sivil hedeflere saldırmayacağını belirtti. Prosor, "Saldırı, askeri tesislere yönelik olacaktır. Buna tepki vermek zorundayız. Bu caydırıcılığın çok net olması bölge için de önemlidir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in karşılık verme kararlılığını vurgulayan ancak ayrıntı vermekten kaçınan Prosor, "Ne zaman, nerede ve nasıl? Buna savaş kabinemiz karar verecek." dedi.

Prosor, İsrail'in pozisyonunun anlaşılmasını ve müttefiklerinden daha sert yaptırımlar uygulanmasını talep ederek, "Her şeyden önce dostlarımız ABD, İngiltere ve Almanya'yı dinliyoruz. Ancak İran'ın, şu anda İsrail'e karşı provokasyon olmaksızın, İsrailli sivilleri öldürmek için herhangi bir şey yapmaksızın 300'den fazla füze ateşlediğini hatırlatmak isterim. Biz de buna karşılık vermek zorundayız." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un İsrail'e yapacağı ziyareti de değerlendiren Prosor, Baerbock ve Avrupa'nın, Devrim Muhafızlarına karşı yaptırımlar uygulaması ve İran rejimiyle gerçekten mücadele etmesi gerektiğini kaydetti.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran'ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.

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