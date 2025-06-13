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Dünya

İsrail'den İran'a yeni saldırı! Birçok kentte patlama sesleri geliyor

İsrail İran'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Natanz'daki Nükleer Tesise yeniden saldırı düzenlendi. Tebriz kentindeki havalimanının yakını vuruldu. İran'ın orta bölgesinde yer alan Şiraz kenti ve Irak sınırı ile Basra Körfezi'ne komşu Huzistan eyaletine saldırı düzenlediği bildirildi.

AA13 Haziran 2025 Cuma 12:44 - Güncelleme:
İsrail'den İran'a yeni saldırı! Birçok kentte patlama sesleri geliyor
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İran medyasında yer alan haberlere göre, Tebriz'de patlama meydana geldi.

Patlamaların İsrail'in saldırılarından kaynaklandığı ve Tebriz'deki havalimanının çevresinin hedef alındığı belirtildi.

İSRAİL, İRAN'IN NATANZ'DAKİ NÜKLEER TESİSİNE YENİDEN SALDIRI DÜZENLEDİ

İsrail'in, İran'ın İsfahan eyaletine bağlı Natanz bölgesindeki nükleer tesisine yeniden saldırı düzenlediği bildirildi.

İran devlet televizyonu, İsrail'in sabaha karşı hedef aldığı Natanz'daki nükleer tesise yeniden saldırdığını duyurdu.

İSRAİL, İRAN'IN ŞİRAZ VE HUZİSTAN KENTLERİNE DE SALDIRDI

İsrail'in, İran'ın orta bölgesinde yer alan Şiraz kenti ve Irak sınırı ile Basra Körfezi'ne komşu Huzistan eyaletine saldırı düzenlediği bildirildi.

İran devlet televizyonu, İsrail'in sabaha karşı çeşitli kentlere düzenlediği saldırıların ardından Şiraz kentine de saldırdığını duyurdu.

Devlet televizyonunun Huzistan muhabiri de kentte birkaç patlama sesi duyduklarını ancak henüz resmi açıklama bulunmadığını aktardı.

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