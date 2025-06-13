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Dünya

İsrail'den İran'a yeni saldırı! Tebriz Havalimanı'nın yakını vuruldu

İsrail ordusu, İran'ın Tebriz kentindeki havalimanının yakınını vurdu. Bölgeden yoğun duman yükseldi.

AA13 Haziran 2025 Cuma 12:44 - Güncelleme:
İsrail'den İran'a yeni saldırı! Tebriz Havalimanı'nın yakını vuruldu
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İran medyasında yer alan haberlere göre, Tebriz'de patlama meydana geldi.

Patlamaların İsrail'in saldırılarından kaynaklandığı ve Tebriz'deki havalimanının çevresinin hedef alındığı belirtildi.

- İSRAİL, İRAN'DA BİRÇOK KENTE SALDIRI DÜZENLEDİ

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

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