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Dünya

İsrail'den İran'a yeşil ışık!

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İran ile yapılacak yeni bir nükleer anlaşmayı kabul edebileceklerini ancak görüşmelerin başarısız olması halinde Tahran'a ağır ekonomik yaptırımlar içeren yeni bir planı da görmek istediklerini belirtti.

AA15 Eylül 2021 Çarşamba 13:47 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 13:47
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Gantz, Foreign Policy dergisine verdiği röportajda İran'ın nükleer silah üretecek malzeme ve yeteneklere sahip olmasına 2 ila 3 ay uzakta olduğunu iddia etti.

Nükleer anlaşmaya geri dönülmesi için yapılan müzakerelere değinen Gantz, "ABD şu an İran nükleer programını bir kutuya geri koyma yaklaşımında. Bunu kabul ederim." ifadesini kullandı.

Müzakerelerin başarısız olması halinde İsrail'in İran üzerinde geniş ekonomik baskıyı içeren, ABD liderliğinde uygulanabilir bir B planı görmek isteyeceğini dile getiren Gantz, İsrail'in askeri harekatının da seçenekler arasında olduğuna işaret etti.

Bu arada İsrail Savunma Bakanlığı, Foreign Policy'nin haberinin ardından Gantz'ın sözlerinin İsrail'in 2015'teki nükleer anlaşmayı kabul edebileceği yönündeki yorumlara neden olması üzerine bir açıklama yayımladı.

Yerel basına gönderilen açıklamada, Gantz'ın 2015'teki nükleer anlaşmaya dönülmesini desteklemediği, İsrail'in daha uzun, daha geniş ve daha güçlü bir nükleer anlaşmayı kabul edeceğini söylediği kaydedildi.

İsrailli yetkililer daha önceki yaptıkları açıklamalarda 2015'teki nükleer anlaşmaya dönülmesine karşı olduklarını dile getirmişti.

İran ile P5+1 olarak adlandırılan ABD, Rusya, Fransa, İngiltere, Çin ve Almanya arasında 2015'te nükleer anlaşma imzalanmış, ancak eski ABD Başkanı Donald Trump 2018'de bu anlaşmadan çekilmişti.

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