İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2021 Pazartesi / 24 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,8259
  • EURO
    14,5077
  • ALTIN
    735.41
  • BIST100
    1808.79
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'den İran'ı kızdıracak hamle! ''Dostlarımızla paylaştık''
Dünya

İsrail'den İran'ı kızdıracak hamle! ''Dostlarımızla paylaştık''

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İran'ın nükleer programına ilişkin Viyana'da müzakere edilen uluslararası anlaşmanın aksine, Tahran'ın nükleer silaha doğru hızla ilerlediğini gösteren istihbaratı dostlarıyla paylaştıklarını duyurdu.

AA29 Kasım 2021 Pazartesi 23:05 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 23:09
ABONE OL

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gantz'ın "Son günlerde, İsrailli ekipler, İran'ın Viyana'daki müzakerelerde görüşülen anlaşmanın aksine mevcut işleyişte nükleer silaha doğru hızla ilerlediğini gösteren istihbaratı dostlarımızla paylaştı." ifadelerine yer verildi.

Gantz, "Müttefiklerimize, geçen zamanın (İran'a) yaptırım veya askeri seçenek karşılığıyla ifade edilmesi gerektiğini vurguluyorum. Böylece, İran nükleer mücadelesini ve bölgesel saldırganlığını sona erdirir." değerlendirmesinde bulundu.

Müzakerelere karşı çıkmadıklarını ancak İran'ın "oyalamalarına" katılmayacaklarını belirten Gantz, uluslararası toplumun İran ile diplomatik bir çözüm için çabalarını takdir ettiklerini fakat "güçlü bir bağımsız ülke olarak kendilerini savunma becerilerini saklı tutmak istediklerini" aktardı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.