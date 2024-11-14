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Dünya

İsrail'den ırkçı adım! Filistin bayrağı tamamen yasaklanacak

İsrail hükümeti, İsrail üniversitelerinde ve devlet destekli kurumlarda Filistin bayrağının asılmasını yasaklayan bir yasa teklifini geçirmeye hazırlanıyor.

AA14 Kasım 2024 Perşembe 17:43 - Güncelleme:
İsrail'den ırkçı adım! Filistin bayrağı tamamen yasaklanacak
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İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, "Filistin bayrağını yasaklayan yasanın, üniversiteler de dahil olmak üzere devlet bütçesi tarafından finanse edilen kurumları kapsayacağı" belirtildi.

İsrail hükümetinin üniversitelerde ve devlet destekli kurumlarda Filistin bayrağının çekilmesini yasaklayan bir yasa teklifini geçirmeye hazırlandığı belirtilen haberde, yasaya uymayanların yaklaşık 10 bin şekel (2700 dolar) para cezasına ve bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılacağı kaydedildi.

MECLİSTE TARTIŞILACAK

Yasa teklifinin, İsrail Parlamentosundaki Mevzuat İşleri Bakanlar Komitesi'nin gelecek pazar günü yapılacak bir sonraki oturumunda tartışılacağı aktarıldı.

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İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde "Önerilen yasa, Filistin bayrağı da dahil olmak üzere düşman bir ülkenin bayraklarının resmi bütçeye dahil olan veya devlet tarafından desteklenen kurumlarda asılmasının yasaklanmasını öngörüyor." ifadelerine yer verildi.

YASA TEKLİFİ AŞIRI SAĞCI VATURİ TARAFINDAN SUNULDU

Yasa teklifini Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı Likud Partisi'nden İsrail Meclisine giren Nissim Vaturi'nin sunduğu belirtildi.

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İsrail vatandaşlarının yüzde 20'den fazlasının Arap asıllı olması sebebiyle yasa teklifi ülkede tartışmalara yol açtı.

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