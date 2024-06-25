İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi yaptığı açıklamada, Hamas'ı bir fikir olarak ortadan kaldırmanın 'imkansız' olduğunu dile getirerek, bu noktada alternatif bir fikrin gerekli olduğunu ifade etti.

Bir konferansta yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin açıklamada bulunan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze'de 3 aşamalı ateşkes teklifine destek vermesi gerektiğini belirten Hanegbi, zamanın esirlerin 'aleyhine işlediğini' belirtti.

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, 19 Haziran'daki açıklamasında, Hamas'ın bir fikir ve siyasi parti olduğunu belirterek, "Hamas, insanların kalplerine kök salmıştır. Hamas'ı ortadan kaldırabileceğimizi düşünenler yanılıyor" demişti.