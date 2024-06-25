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Dünya

İsrail'den itiraf gibi açıklama: 'Hamas'ı bir fikir olarak ortadan kaldırmak imkansız'

İsrail soykırımının sürdüğü Gazze'ye yönelik saldırılar devam ederken, Tel Aviv'den bugün itiraf gibi bir açıklama geldi. Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Hanegbi, Hamas'ı fikir olarak ortadan kaldırmanın 'imkansız' olduğunu dile getirdi.

AA25 Haziran 2024 Salı 13:38 - Güncelleme:
İsrail'den itiraf gibi açıklama: 'Hamas'ı bir fikir olarak ortadan kaldırmak imkansız'
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İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi yaptığı açıklamada, Hamas'ı bir fikir olarak ortadan kaldırmanın 'imkansız' olduğunu dile getirerek, bu noktada alternatif bir fikrin gerekli olduğunu ifade etti.

Bir konferansta yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin açıklamada bulunan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze'de 3 aşamalı ateşkes teklifine destek vermesi gerektiğini belirten Hanegbi, zamanın esirlerin 'aleyhine işlediğini' belirtti.

"HAMAS KALPLERE KÖK SALMIŞ"

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, 19 Haziran'daki açıklamasında, Hamas'ın bir fikir ve siyasi parti olduğunu belirterek, "Hamas, insanların kalplerine kök salmıştır. Hamas'ı ortadan kaldırabileceğimizi düşünenler yanılıyor" demişti.

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