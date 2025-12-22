İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2025 Pazartesi / 3 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8213
  • EURO
    50,4074
  • ALTIN
    6107.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'den kaçış soykırımcıları korkuttu... Yahudilere ''geri dönün'' çağrısı
Dünya

İsrail'den kaçış soykırımcıları korkuttu... Yahudilere ''geri dönün'' çağrısı

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ülkeyi terk eden vatandaşlarının sayısında 'rekor seviyede' artış yaşandığı bir dönemde yurtdışında yaşayan Yahudilere İsrail'e göç etmeleri çağrısında bulundu.

AA22 Aralık 2025 Pazartesi 19:27 - Güncelleme:
İsrail'den kaçış soykırımcıları korkuttu... Yahudilere ''geri dönün'' çağrısı
ABONE OL

Hanuka Bayramı için dün düzenlenen etkinlikte konuşan Saar, yurtdışında yaşayan Yahudileri İsrail'e yerleşmeye çağırdı.

Saar, "Bugün İngiltere'deki, Fransa'daki, Avustralya'daki, Kanada'daki, Belçika'daki Yahudilere sesleniyorum. İsrail Topraklarına gelin! Eve dönün!" ifadelerini kullandı.

Antisemitizmin uluslararası ölçekte giderek arttığını öne süren Bakan Saar, dünyada çok sayıda hükümetin antisemitizme karşı kararlı bir şekilde mücadele etmediğini savundu.

İSRAİL'DEN AYRILANLARIN SAYISI YILDAN YILA ARTIYOR

İsrail Meclisi'nin hazırladığı özel rapora göre, ülkeden ayrılanların sayısında "keskin bir yükseliş" olurken, bunlardan yalnızca çok az bir kısmı İsrail'e geri döndü.

İsrail'den ayrılanların bir kısmını 20-39 yaş aralığındaki eğitimli gençler, bir kısmını ise kısa süre önce İsrail'e göç eden göçmenler oluşturuyor.

Öte yandan İsrail Merkezi İstatistik Bürosu verilerine göre, 2009-2021 döneminde her yıl ortalama yaklaşık 36 bin kişi İsrail'den ayrıldı.

İsrail'den ayrılanların sayısında 2022'de büyük bir sıçrayış olurken bir önceki yıla göre yüzde 46 artışla 55 bin kişi, 2023'te ise yüzde 50 artışla 82 bin 700 kişi ülkeden ayrıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Zeytinburnu'nda sokak ortasında otomobili kurşunladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.