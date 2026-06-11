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Dünya

İsrail'den katil Netanyahu'ya veto! Oran yüzde 61 çıktı

İsrail'de yapılan son kamuoyu araştırmasına göre, İsraillilerin yüzde 61'i 2009'dan bu yana iktidarda bulunan Gazze Kasabı Netanyahu'nun seçimlerde bir kez daha başbakanlık yarışına girmemesi gerektiğini düşünüyor.

ABDULLAH POLAT11 Haziran 2026 Perşembe 07:43 - Güncelleme:
İsrail'den katil Netanyahu'ya veto! Oran yüzde 61 çıktı
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İsrail Demokrasi Enstitüsü'nün (IDI) 31 Mayıs - 5 Haziran tarihlerini kapsayan kamuoyu araştırmasında, Başbakan Netanyahu'nun seçimlerde yeniden adaylığı ve ABD Başkanı Trump'ın İsrail'in güvenliğine öncelik verip vermediği algısı ele alındı. Ankete göre İsrail vatandaşlarının yüzde 61'i 2009'dan bu yana iktidarda bulunan Netanyahu'nun seçimlerde bir kez daha başbakanlık yarışına girmemesi gerektiğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 61'i, Netanyahu'nun başbakanlar için "en fazla iki dönem" seçilme sınırı getirilmesini istedi.

Öte yandan İsraillilerin yüzde 44'ü İsrail'in güvenliğinin Trump'ın temel öncelikleri arasında yer aldığına inanıyor. Yüzde 54'ü ise "çok az veya yetersiz" düzeyde öncelik verdiği kanaatinde.

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