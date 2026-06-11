İsrail Demokrasi Enstitüsü'nün (IDI) 31 Mayıs - 5 Haziran tarihlerini kapsayan kamuoyu araştırmasında, Başbakan Netanyahu'nun seçimlerde yeniden adaylığı ve ABD Başkanı Trump'ın İsrail'in güvenliğine öncelik verip vermediği algısı ele alındı. Ankete göre İsrail vatandaşlarının yüzde 61'i 2009'dan bu yana iktidarda bulunan Netanyahu'nun seçimlerde bir kez daha başbakanlık yarışına girmemesi gerektiğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 61'i, Netanyahu'nun başbakanlar için "en fazla iki dönem" seçilme sınırı getirilmesini istedi.

Öte yandan İsraillilerin yüzde 44'ü İsrail'in güvenliğinin Trump'ın temel öncelikleri arasında yer aldığına inanıyor. Yüzde 54'ü ise "çok az veya yetersiz" düzeyde öncelik verdiği kanaatinde.