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Dünya

İsrail'den katliamlara devam mesajı: Ateşkes yapmayacağız

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları hakkında yaptığı açıklamada, “Ateşkes yapmayacağız, gazdan ayağımızı çekmeyeceğiz' dedi.

IHA13 Kasım 2024 Çarşamba 21:58 - Güncelleme:
İsrail'den katliamlara devam mesajı: Ateşkes yapmayacağız
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İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Kuzey Komutanlığını ziyaret etti. Katz, İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırıları hakkında yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın silah bırakmasını, Lübnan'ın Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesini ya da kuzeydeki İsrail sakinlerinin evlerine dönmesine izin vermeyen herhangi bir ateşkes anlaşmasını kabul etmeyeceğini söyledi.

"HİÇBİR DÜZENLEMEYE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Katz, "Ateşkes yapmayacağız, gazdan ayağımızı çekmeyeceğiz, savaşın hedeflerine ulaşmayı içermeyen hiçbir düzenlemeye izin vermeyeceğiz" dedi.

Katz, İsrail'in her türlü örgüte karşı harekete geçme hakkı konusunda ısrarcı olmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Şimdi tüm gücümüzle Hizbullah'ı vurmaya devam etmemiz gerekiyor" dedi.

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