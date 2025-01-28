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Dünya

İsrail'den Kıbrıs'ta tehlikeli adım! MOSSAD ajanları yerleştirilecek

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Baf ile Larnaka havalimanlarına İsrail istihbarat servisinin güvenlik amacıyla personel yerleştireceği öne sürülürken, Rum basını, İsrail gizli servisinin Larnaka Havalimanı kulesi dahil silahlı personel bulundurma isteğine Rum tarafının olumlu cevap verdiğini bildirdi.

AA28 Ocak 2025 Salı 18:17 - Güncelleme:
İsrail'den Kıbrıs'ta tehlikeli adım! MOSSAD ajanları yerleştirilecek
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Rum basınında yer alan haberlere göre, Larnaka Havalimanı ve çevresi ile bölgedeki sahil kesiminde İsrail gizli servisi MOSSAD ile iç güvenlik teşkilatı Şin-Bet personelinden oluşan ekipler incelemelerde bulundu.

Gazetelerde çıkan haberlerde, İsrail istihbaratının, dürbün kamera ve özel ekipmanlar kullanılarak yaptığı incelemelere, Rum polisinin de eşlik ettiği ifade edildi.

RUM TARAFINDAN OLUMLU CEVAP

Bazı internet sitelerinde, İsrail gizli servisinin Larnaka Havalimanı kulesi dahil silahlı personel bulundurma isteğine Rumların olumlu cevap verdiği belirtildi.

İsrail istihbaratı, 10 gün önce Güney Kıbrıs'ın Baf Havalimanı'nı aynı şekilde inceleyerek havalimanına kontrol kulesi dahil silahlı personel konuşlandırılmasını talep etti.

"RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPIP YAPMAYACAĞINI MERAKLA BEKLİYORUZ"

Şin Bet'in, güvenlik endişelerini gerekçe göstererek, GKRY'nin Baf kentine olan ticari uçuşlarının askıya alınmasını istedikten sonra, İsrail'den Güney Kıbrıs'a yönelik tüm uçuşlar Larnaka Havalimanı'na yönlendirilmişti.

Dialogos adlı internet sitesi, İsrail istihbaratının Larnaka ve çevresindeki incelemelerine dair fotoğrafları yayımlayarak, hükümete, "İsraillilerin kara ve deniz havaalanlarını hangi yetki çerçevesinde kontrol ettiğinin netleşmesi amacıyla bu konuda resmi bir açıklama yapıp yapmayacağını merakla bekliyoruz?" diye sordu.

  • Kıbrıs Rum Yönetimi
  • İsrail istihbarat
  • Güney Kıbrıs havalimanı

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